Diego Spaccatutto. La straordinaria personalità di Diego Dalla Palma

Condividi

Oggi scrivo di un uomo meraviglioso, eccellente, strepitoso. Lui è Diego Dalla Palma.

Diego Dalla Palma ha accompagnato le mie giornate adolescenziali. Mia madre comprava i suoi prodotti e leggeva il suo angolo della posta su una nota rivista femminile.

A casa mia c’erano i bagnoschiuma e i saponi AVON, per tutto il resto Diego.

E non sto qui a fare pubblicità al marchio, ma tutt’ora io uso i prodotti Diego Dalla Palma. Anche la mia estetista li usa nel suo storico salone.

Questo uomo affascinante, elegante, poliedrico, carismatico, ha segnato la mia vita, con il suo sistema valido per difendersi da un mondo brutale e violento. Qual è il suo sistema? È la bellezza. Quella dei sentimenti che va coltivata via via, con un lavoro incessante e paziente, della cultura, della storia e attitudine alle arti. A quella manualità artigianale sempre più rara. E con cognizione di causa posso dichiarare che, per anni, Diego Dalla Palma ha lavorato per costruire un mondo rarefatto, di persone e cose che riparano, che amano, che si allontanano dalla violenza e sudiciume che infangano questa vita, la inquinano, sottraendone il valore reale.

Sono stata fortunata a “conoscerlo” da ragazza, ha fatto presa sulle mie più alte ambizioni, (alcune purtroppo non esaudite) quelle di essere me stessa e coltivare, con estrema difficoltà, un dono: la scrittura.

Diego Spaccatutto perché ha rotto ogni schema. Lui va oltre, conservando le tradizioni, le radici, l’amore per la famiglia. Apre la mente, conserva i valori. Ha insegnato ed insegna che la bellezza ha un valore inestimabile che solo una buona educazione può mettere in atto…ed è questa la parte più difficile. La buona educazione che viene dalle persone semplici e che integra ogni forma di libertà.

Bisogna sempre andare fieri di essere diversi perché gentili, di cuore, appassionati alla vita, con un grande senso di abbandono e di orgoglio.

E ora mi trovo qui ad osservare attorno a me l’umanità ingorda di nulla. Un nulla che si piega alla volgarità costante dell’ignoranza, ma penso tra me “C’è Diego che fatto storia, ci ha insegnato il valore della bellezza”.

Diego Spaccatutto, tra i migliori truccatori del mondo.

Il trucco è arte e lui riesce a non essere mai approssimativo, ma responsabilmente attivo… Dopotutto la vera bellezza non si divide mai in scomparti.

Il nostro amabile galantuomo ci ha insegnato che la bellezza e la ricerca del bello servono a superare le brutture della vita, che sono infinite, senza senso.

Grazie Diego