Diego Dalla Palma è un’icona intramontabile. Accompagna la mia vita dai tempi del liceo…

Tanto da dedicargli un articolo il 31 Dicembre 2023.

In chiusura di un altro anno passato con i suoi prodotti e le sue pillole di saggezza cariche di umanità.

Ebbene, talvolta anche i grandi cadono negli sbagli;

in un video sui suoi social, il re del make up, famoso in tutto il mondo dichiara di non avere nulla in comune con Matteo Salvini e invita i suoi follower, che sostengono il ministro, ad abbandonare la sue pagine.

“Io credo sia arrivato il tempo per me, soprattutto in questo periodo della mia vita, di essere leale. Ci sono alcune persone fra voi convinte che io possa sostenere un uomo, pensando che io in qualche modo, possa condividere la sua visione della vita vita. Non soltanto non condivido ciò che dice e ciò che professa. Io ragiono e ho un credo esattamente all’opposto di costui.Con voce tranquilla ma ferma, Le strade del mondo sono infinite e ognuno la pensa come crede. Ma non saremo mai, io e voi, né amici, né alleati, né confidenti finché voi sosterrete Matteo Salvini”

E non è una questione politica precisa “…ma non ne faccio una questione politica, perché nel suo stesso partito ci sono uomini che stimo e che ammiro anche, sotto certi aspetti”.

Diego ha pensato, coerentemente con il suo pensiero, di informare i follower, di cui molti non hanno ben accolto la critica a Salvini.

Ma lui da uomo libero, cha insegnato a tanti che lo amano di esprimere sempre se stessi con coraggio e rispetto verso gli altri, non dovrà risentirsi se i salviniani non acquisteranno più i suoi prodotti.

Io continuerò ad usarli perché non voto Lega, ma liberamente approvo la scelta dei salviniani che non vorranno più farlo.

Essere liberi è anche questo. E lui lo sa.

