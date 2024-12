Dichiarazione di voto finale sul “decreto fiscale” dell’on. Aberto Gusmeroli

0 minuto di lettura

L’intervento dell’on. Alberto Gusmeroli, Lega, in aula alla CAMERA DEI DEPUTATI per dichiarazione di voto finale sul decreto fiscale:

“LA POLITICA DALLA PARTE DELLA GENTE: Ringraziamento al Ministro, un grande risultato la Rateizzazione dell’acconto imposte di novembre… da ampliare, la nostra proposta della Nuova RATEIZZAZIONE/Rottamazione per milioni di cittadini, non un condono.

La Manovra di Bilancio ovvero: “una riuscita delicata operazione di equilibrio”.

Infine, un emendamento passato inosservato al decreto concorrenza che permette potenzialmente a milioni di over75, diversamente abili e fragili economici di risparmiare sulla bolletta della luce!

Sempre per e con la gente!”

Inoltre…

“Sei mesi per informare 11,5 milioni di consumatori vulnerabili ( over75, diversamente abili e fragili economici) che possono tranquillamente risparmiare sulla bolletta della luce. Tutto ciò grazie a un lavoro per certi versi certosino e pazzesco dove vince la “buona politica” a favore della gente! Non so quanti usufruiranno di questa CHANCE ma posso dire di aver dato l’anima per dargliela!”

