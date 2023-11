Dialogo USA – Cina, fondamentale per le relazioni bilaterali

Condividi

Il dialogo tra Cina e USA è un valore fondamentale per le relazioni bilaterali e il conflitto Israele – Palestina. Ecco i punti dei vari incontri tra i leader, meticolosamente riportati dall’Ambasciata della Repubblica popolare cinese in Italia.

“Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha incontrato venerdì il membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese e ministro degli Esteri Wang Yi.

La visita in corso, ha aggiunto Wang, ha l’obiettivo di comunicare con gli Stati Uniti per dare seguito alle importanti intese comuni raggiunte dai due capi di Stato e procedere dal vertice Xi-Biden di Bali verso un vertice a San Francisco, in modo da evitare un ulteriore deterioramento dei legami bilaterali e riportare le relazioni Cina-Stati Uniti sul binario di uno sviluppo sano e costante in tempi brevi.

Il Governatore della California, Gavin Newsom, ha effettuato una visita di una settimana in Cina, segnando la prima visita di uno stato americano in quattro anni. Il suo viaggio è stato un’opportunità per rafforzare i legami e aprire nuove prospettive di collaborazione. Attraverso dichiarazioni sui social media, l’Ufficio del Governatore ha sottolineato il focus sulla partnership e la volontà di affrontare insieme le sfide globali.

Parallelamente, il Ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha fatto visita agli Stati Uniti, promuovendo il dialogo e la comprensione reciproca. Questi incontri, insieme a consultazioni su questioni cruciali come affari marittimi e sicurezza, dimostrano un impegno congiunto per affrontare le questioni più urgenti.

Se i recenti incontri rappresentano un passo avanti significativo, è necessario un impegno costante per gestire, stabilizzare e sviluppare le relazioni sino-americane.

Il membro dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e ministro degli Esteri Wang Yi, ha concluso una cruciale visita di tre giorni a Washington, segnando un passo significativo verso potenziali colloqui di alto livello. Ecco quanto è emerso:

1️⃣ Strada verso l’Incontro di San Francisco

Wang Yi ha sottolineato l’importanza di rispettare gli accordi tra i Presidenti Xi Jinping e Joe Biden, stabiliti durante il loro incontro al Vertice G20 di Bali. Entrambi i leader hanno espresso impegno per la coesistenza pacifica, il reciproco rispetto e la prevenzione dei conflitti.

2️⃣ Riaccendere il Dialogo

Wang ha sottolineato la necessità di un dialogo robusto e completo. Entrambi i Paesi sono pronti a tenere consultazioni su vari temi cruciali. La comprensione obiettiva delle intenzioni strategiche è fondamentale per stabilizzare le relazioni.

3️⃣ Scambi tra Persone

Entrambe le parti hanno concordato di potenziare i voli passeggeri diretti tra gli Stati Uniti e la Cina, facilitando ulteriormente gli scambi economici e commerciali. Inoltre, è in programma un incontro di coordinamento Cina-USA sugli Affari Legati alle Disabilità, che promuoverà la cooperazione in questo vitale settore.

La questione di Taiwan: principale sfida per le relazioni Cina-USA

Il membro dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e il direttore dell’ufficio del comitato centrale degli affari esteri Wang Yi, ha sottolineato che la “indipendenza di Taiwan” costituisce la sfida più critica per le relazioni tra Cina e Stati Uniti. Questo ha evidenziato durante un incontro con il Consigliere per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, a Washington.

La “indipendenza di Taiwan” rappresenta una minaccia seria per la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan e va fermamente contrastata con politiche e azioni concrete, ha affermato Wang.

Entrambe le parti hanno concordato di lavorare verso una comunicazione strategica costruttiva e sostanziale su varie questioni di interesse comune, comprese le relazioni bilaterali, gli scambi di alto livello e il conflitto israelo-palestinese.”