Diabete, il Club Lions Piedimonte Matese “I sanniti” in campo per uno screening gratuito.

Appuntamento domani, sabato 30, ad Alvignano, presso la Farmacia Andrisani, con i medici Iannotti e Tartaglia.

Screening gratuito del diabete domani mattina, sabato 30, ad Alvignano dove il club Lions “I Sanniti” di Piedimonte Matese, presieduto da Gennaro Caserta, ha inteso promuovere una giornata di sensibilizzazione e prevenzione della patologia che affligge ogni anno milioni di persone.

Ad ospitare l’iniziativa sarà la Farmacia Andrisani di Corso Umberto I dove, dalle ore 9.30 alle ore 12,30, i medici specialisti Viviana Iannotti ed Enzo Tartaglia accoglieranno le persone che vorranno sottoporsi allo screening completo per appurare se soffrono di diabete, come combatterlo e curarlo, ed anche come conviverci.

Saranno presenti anche i presidenti del Lions Club “I Sanniti”, Caserta, e della zona 11 dei Lions, comprendente i club Lions di Mondragone, Teano, Sessa Aurunca, Piedimonte Matese e Roccamonfina, Pasquale Franco, e gli altri rappresentanti territoriali per organizzare al meglio la giornata, con il supporto anche della sezione alvignanese della Federazione Nazionale della Caccia e del Vespa Club di Alvignano.