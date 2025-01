Deyne Rensch, chi è il nuovo terzino destro della Roma

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Nuovo acquisto per la Roma. Il club giallorosso ha annunciato Deyne Rensch, terzino olandese in arrivo dall'Ajax. Il giocatore si trasferisce nella Capitale per circa 6 milioni di euro e ha firmato un contratto fino al 2029. Ma chi è Rensch?



Deyne Rensch è un giovane difensore di 22 anni, classe 2003, di ruolo terzino destro, ma che può giocare a sinistra, o da braccetto in una difesa a tre. Nato a Lelystad, in Olanda, ha iniziato a giocare nel VV Unicum, per poi fare tutta la trafila nel settore giovanile dell'Ajax. Anno dopo anno è cresciuto fino a conquistarsi un posto da titolare in prima squadra, con cui in stagione ha collezionato 26 presenze tra tutte le competizioni con un gol e un assist. La Roma lo aveva cercato già in estate, ma i lancieri per lasciarlo partire chiedevano oltre 15 milioni di euro, una cifra giudicata troppo alta dal club giallorosso. Le difficoltà incontrate durante le trattative per il rinnovo però, hanno portato l'Ajax a diminuire le proprie pretese, con la Roma che è riuscita così a chiudere l'operazione per circa 6 milioni di euro. La Roma ha ufficializzato l'acquisto di Rensch sui propri canali ufficiali: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Devyne Rensch dall'Ajax. Classe 2003, di ruolo esterno destro, l'olandese cresce calcisticamente nelle giovanili dell'Ajax per poi diventare un titolare della prima squadra arrivando a collezionare oltre 100 partite ufficiali, in tutte le competizioni". "Rensch, inoltre, ha già esordito con l'Olanda nella nazionale maggiore. Il debutto risale al 7 settembre 2021, in un match contro la Turchia. In giallorosso vestirà la maglia numero 2, sarà l'ottavo calciatore olandese della storia a vestire la maglia giallorossa. Benvenuto a Roma, Devyne!". —[email protected] (Web Info)

