DevFest Napoli 2022: la tech-conference internazionale sbarca in città con un evento unico

Gli organizzatori: “Il gioco inteso non solo come divertimento ma anche come apprendimento, inclusione, spirito di squadra, terapia e tanto altro ancora!”

Sabato 26 novembre 2022 all’interno del co-working space di Re Work al Centro Direzionale di Napoli, all’interno dell’Isola E2 sita in viale della Costituzione, a partire dalle ore 10:00 fino alle 20:00, le community incontreranno tutti gli interessati all’evento di promozione delle attività a partire dalle ore 10:00 fino alle 20:00

L’ingresso è gratuito, ma occorre prenotarsi registrandosi sulla piattaforma Google Developer Groups dato il numero limitato di posti: https://gdg.community.dev/events/details/google-gdg-napoli-presents-gdg-napoli-devfest-2022/

DevFest, la tech-conference che si tiene annualmente in tutto il mondo, organizzata dai vari Google Developer Groups su un tema ben preciso sbarca a Napoli con un evento unico che si terrà sabato 26 novembre 2022 all’interno del co-working space di Re Work al Centro Direzionale di Napoli, all’interno dell’Isola E2 sita in viale della Costituzione, a partire dalle ore 10:00 fino alle 20:00.

L’iniziativa mira a creare un confronto costruttivo con tutti gli appassionati di tecnologie e sviluppo digitale.

“La mission di GDG Napoli quest’anno, è portare l’arte del Gioco, fisico e digitale, all’interno di un mondo che nonostante sia legato al Gaming, spesso e volentieri “GameDev” non è “un’etichetta” valida o comunque non è mai proposto.

Ne siamo un esempio proprio noi di GDG che tra i tantissimi topic (Mobile, Android, Cloud, Accessibility, Inclusion…) non abbiamo GameDev. È ora che le cose cambino!

Perché “il gioco” non è solo divertimento fine a sé stesso, è anche apprendimento, inclusione, spirito di squadra, terapia e tanto altro ancora!”- spiegano gli organizzatori dell’evento.

I Google Developer Groups sono community indipendenti supportate da Google Developers con l’obiettivo di promuovere nuove tecnologie riunendo studenti, appassionati, sviluppatori ed esperti del settore, realizzando eventi che possano accoglierli tutti per scambiare idee, opinioni, chiacchierare su temi di cui si hanno passioni in comune e fare “networking”.

Nel mondo ci sono circa 1000 Google Developer Groups in 140 paesi differenti. Alla base di ogni community GDG ci sono tre parole-chiave fondamentali: Connect, Learn e Grow.

Connect: perché l’obiettivo delle community è connettere le persone che hanno gli stessi interessi e le stesse passioni

Learn: gli eventi si tengono sempre con esperti del settore e delegati di aziende tech, quindi imparare qualcosa di nuovo è naturale!

Grow: indubbiamente quando impari qualcosa di nuovo, “si cresce”. Puoi farlo anche da solo, ma confrontandoti con persone che “ci sono già passate”, indubbiamente si cresce più in fretta.

Il Google Developer Groups di Napoli nasce con un obiettivo ben preciso: diventare un punto di riferimento per chiunque voglia condividere la propria esperienza e conoscenza in ambito tech. Che tu sia uno studente, un esperto del settore, un professionista, un freelance, un developer o un semplice curioso, GDG Napoli accoglie tutti, senza alcuna distinzione e senza “etichette”, sarai sempre il benvenuto!

Gli eventi ospitati dal GDG Napoli durante l’anno sono numerosi e puntano a diventare appuntamenti abituali e ricorrenti. Ad oggi, la community possiede circa 500 membri.

Gli organizzatori principali dell’evento Napoli DevFest sono:

Alessio Romaniello

Daniele Maisto

Sergio Caiazza

Stefano De Simone

Lo staff completo, invece, comprende anche:

Fabrizio Esposito

Domenico Pedata

Marta Ippolito

Paola Pellegrino

Amedeo Errico

Lineup DevFest Napoli 2022

10:30 Pump it Up con Daniele Maisto (talk energico per dare la carica pre-evento)

11:00 Welcome on Board – GDG Napoli Introduction con Alessio Romaniello

12:00 Inside the Game! con Valerio Vitolo di Red Raion

13:30 Pausa Pranzo

14:30 Networking

15:00 Managing Unconscious Bias con Michela Bertaina di GrUSP

16:00 Coffee Break & Dessert

16:15 Game D&D (Design & Dev) con Mario Vitale

17:00 World Building & StoryTelling con Carlo Di Gennaro

18:00 Soundtrack – Music Design con Luca Ventimiglia

19:00 Live Quiz – Relax – Networking e Saluti finali

Ticket

L’evento è completamente gratuito, perché riteniamo che il sapere sia un diritto di tutti. Però è importante registrarsi sulla piattaforma Google Developer Groups perché abbiamo un numero limitato di posti. (https://gdg.community.dev/events/details/google-gdg-napoli-presents-gdg-napoli-devfest-2022/)

Prossimi eventi

Dal prossimo anno (2023) GDG Napoli organizzerà un evento ogni due mesi concentrandosi ogni volta su un tema differente (CyberSec, Mobile Dev, Accessibility & Inclusion, Cloud Platform, ecc…) oltre agli eventi con cadenza annuale, cioè:

Google Hash Code (Hackathon che si tiene a fine Febbraio in contemporanea mondiale, nel quale i partecipanti divisi in team da massimo 4 persone cercheranno di risolvere un problema di vita reale assegnato in diretta su Youtube da Google stessa. I team che riusciranno ad entrare nella Top 100 disputeranno la finale a Dublino)

Google I/O Extended (A Maggio Google tiene l’I/O, evento nel quale rilascia tutte le novità dell’anno, a partire dalla nuova versione di Android fino ai nuovi device. A Napoli si tiene I/O Extended, una versione “estesa” nella quale discuteremo insieme delle nuove tecnologie introdotte e faremo tante attività legate ad esse)