Design: da tour virtuali a e-commerce con brand made in Italy, shopping sotto l’ombrellone

(Adnkronos) – Il design made in Italy non va in vacanza, o quasi. Sempre più marchi italiani dell’arredo per questa estate 2024, infatti, si prefiggono l’obiettivo di raggiungere i propri clienti, o potenziali tali, anche in villeggiatura. Così, con un click, mettono a disposizione del pubblico i propri prodotti attraverso soluzioni consultabili anche comodamente sdraiati su un lettino sotto l’ombrellone. Come una rivista, il navigante-vacanziere non solo potrà sfogliare cataloghi online, ma anche immergersi in tour virtuali di showroom d’alta gamma per poi poter acquistare direttamente sull’e-commerce del marchio. Tavoli, sedute, ma anche rivestimenti e accessori, l’era phygital è ormai iniziata e il made in Italy è in prima fila. Tonelli Design, icona del vetro italiano, propone un viaggio virtuale attraverso la collezione 'The New Modermism 2024' presentata a Milano. “In questo modo – conferma Michele Gasperini, responsabile del marchio – il visitatore avrà a disposizione una visione interattiva a 360 gradi attraverso la quale avvicinarsi e ammirare l’atmosfera che solo il vetro sa dare. Tonelli design, infatti, rappresenta l’assoluta avanguardia internazionale dell’arredamento in vetro e un importante punto di riferimento del made in Italy che in questo modo si rende godibile anche a distanza”. L’accento sui materiali lo pone anche Listone Giordano, top brand nel settore delle pavimentazioni lignee d’alta gamma, che offre ai naviganti appassionati di design da spiaggia, due strumenti high tech per un'immersione senza precedenti nelle fibre del legno: Live Studio e Live Store. “Grazie a questi due strumenti – chiarisce Andrea Margaritelli, Brand Manager del marchio – siamo in grado di offrire a clienti, designer e progettisti delle interfacce completamente dedicate per comunicare a distanza con dei consulenti di progettazione, all’interno di appositi ambienti virtuali in cui è possibile intraprendere un viaggio senza precedenti nel mondo dell’azienda. I nuovi touch points sono stati creati anche per dare vita a uno spazio 'Phygital', tra il fisico e il digitale, favorendo l’ibridazione tra i canali di vendita tradizionali e le infinite soluzioni offerte dall’innovazione". Per precisa volontà di Andrea Margaritelli, i due strumenti saranno in grado di offrire un’esperienza rivoluzionaria tra diversi piani digitali, con veri e propri tour virtuali dei 'Real Showroom' di Milano (Listone Giordano Arena, ideata da Michele De Lucchi), Bologna, Torino e Perugia. Le tappe 'Phygital' nei diversi ambienti di Listone Giordano sono accompagnate da una narrazione continua che ne illustra la storia, immergendo ancora di più le persone nelle fibre più profonde del brand umbro e nei suoi valori più autentici. I clienti avranno anche l’opportunità di toccare con mano le superfici esposte, attraverso un’opzione tattile ideata appositamente per potenziare l’interazione con le diverse proposte del brand. Anche la ceramica scommette sul virtuale e Terratinta Group SB, brand tra i più attivi nel settore, ha lanciato il proprio e-shop. “Cliccando su https://shop.terratintagroup.com – dice Luca Migliorini, ad di Terratinta Group – entrerete nell’universo dei nostri brand, dove modernità e tradizione trovano un equilibro grazie alla varietà dell’offerta proposta. Quattro brand con caratteristiche ben delineate che danno la possibilità di creare ambientazioni iper personalizzate con prodotti 'tailor made'. L’E-shop, che ha vinto il premio di Awwwards, l’autorevole piattaforma per agenzie e studi di progettazione che raccoglie, a livello globale, i migliori portali del settore e non solo, è semplice e intuitivo e grazie al menù di navigazione consente agli utenti di filtrare i prodotti secondo l’ambiente di destinazione". "Nel sito – prosegue – è incluso un servizio customer care dedicato per aiutare e guidare i clienti nella scelta del prodotto più adatto alle proprie esigenze. Possiamo venire contattati via mail, telefono e Whatsapp per approfondire dubbi ed altre domande. Inoltre, il sito prevede la funzionalità di calcolo delle quantità corrette di materiale da ordinare: indicando semplicemente le dimensioni dell’area da coprire, sarà restituito al cliente un output adeguato da inserire a carrello con consegna a domicilio realizzata da trasportatori specializzati". laCividina, azienda 100% made in Italy che realizza imbottiti di design, offre agli appassionati di interior design sotto l’ombrellone accesso veloce al nuovo catalogo, emblematico della crescente evoluzione dell’azienda friulana. “Dopo il lancio del precedente nel 2018, era giunto il momento di mostrare al mondo la trasformazione e l’impegno de laCividina nell'offrire soluzioni sempre più innovative ed esclusive. Il nuovo catalogo non solo include i prodotti continui lanciati negli anni, ma presenta anche tutte le novità più recenti. La nuova veste grafica e l’ampliamento del portfolio dell’azienda offrono una visione completa dei complementi, che si sono evoluti per essere sempre più adatti non solo al mondo contract, ma anche al mondo residenziale”, afferma Fulvio Bulfoni, Presidente de laCividina. Insieme al nuovo catalogo, laCividina mette a disposizione altri strumenti efficaci e veloci di comunicazione e lavoro per i professionisti del design e dell’architettura, come il configuratore e il nuovo planner, direttamente accessibili dal sito web www.lacividina.com senza necessità di inserire password o effettuare iscrizioni ulteriori. Luca Botto, direttore artistico, spiega: “Oggi il configuratore vanta un’altissima qualità fotografica, consentendo agli utenti, attraverso un'unica piattaforma intuitiva, di valutare e personalizzare ogni prodotto in base alle specifiche del loro progetto, tra cui dimensioni, finiture, texture e caratteristiche tecniche. Inoltre, fornisce informazioni dettagliate sui designer, consente di consultare cataloghi e contenuti multimediali, e molto altro ancora. Questo rappresenta un'opportunità unica per ottenere risultati di alta qualità in modo semplice e intuitivo". "L’innovativo planner – continua – è un programma dedicato al posizionamento e all'arredamento dei prodotti laCividina negli spazi virtuali. Progettato pensando soprattutto ai professionisti e agli architetti, il planner semplifica e accelera l'inserimento virtuale degli arredi all'interno degli spazi, facilitando così i processi di progettazione d'interni”. "Soprattutto in seguito alla pandemia, abbiamo intercettato nuove tendenze in merito agli strumenti di comunicazione da adottare, le attitudini vanno sempre più verso l’ibridazione dei modelli di comunicazione e premiano nuove modalità narrative, in Horm abbiamo così deciso di non offrire più brochure pesanti e in formato cartaceo, non più Pdf interattivi (scomodi da consultare in digitale) ma una vera e propria esperienza immersiva nel nostro modo di pensare i progetti e l’arredo. Esperienza anche da fare comodamente in vacanza", assicura Fabio Melcarne, ad di Horm. "Per questo è nato il progetto Horm Hub Milano, un luogo accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dove i professionisti possono accompagnare i propri clienti alla scoperta delle soluzioni di living coordinato di Horm e degli effetti decorativi di Novacolor", sottolinea. "Ma anche, nella sezione dedicata ad Horm Hub sul nostro sito https://www.horm.it/landing/hormhub-it.php, vi è la possibilità di accedere con un click a un tour virtuale per poter godere tranquillamente sotto l’ombrellone di un’anteprima della location che vanta più di 100 prodotti, 14 ambienti e immergersi con la mente nei 400 mq di lusso e design che caratterizzano il mondo di Horm e Casamania", conclude. —lavoro/[email protected] (Web Info)

