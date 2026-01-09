Descalzi: “Eni è pronta a investire in Venezuela e a lavorare con le compagnie Usa”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Siamo pronti a investire” in Venezuela. Ad affermarlo è l’ad di Eni, Claudio Descalzi nel corso dell’incontro alla Casa Bianca con i principali rappresentanti delle compagnie energetiche Usa. Rivolgendosi al presidente degli Usa, Donald Trump, ha detto: “Ringraziamo per i grandi sforzi fatti e per l’efficienza della vostra azione. Siamo qui per lavorare insieme con gli Stati Uniti. Siamo anche grossi investitori negli Stati Uniti e siamo quindi pronti a investire e a lavorare con le compagnie Usa” in Venezuela.

“Possediamo circa 4 miliardi di barili di riserve e nel paese abbiamo circa 500 persone, in gran parte venezuelani”, ha precisato ancora Descalzi nel corso del suo intervento. All’incontro oltre al numero uno del gruppo energetico italiano sono presenti i principali player Usa tra i quali Chevron, Exxon, ConocoPhillips e Halliburton

