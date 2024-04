0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – I casi di Dengue in Brasile hanno superato nel 2024 la cifra record di 4 milioni: "Il numero più alto mai registrato per l'infezione trasmessa dalle zanzare dal 2000, quando è cominciata la sorveglianza", ha riferito il ministero della Salute del Paese sudamericano. Nelle prime 16 settimane dell'anno i casi registrati di Dengue sono stati 4.127.571, segnando "un tasso di crescita senza precedenti" nelle statistiche ministeriali aggiornate. La cifra comprende sia i casi confermati sia quelli probabili, che complessivamente l'anno scorso erano stati 1.658.000 (902.174 confermati). Secondo il ministero, da gennaio in Brasile ci sono stati 1.937 morti di Dengue, più altri 2.345 decessi sospetti sui quali sono in corso indagini. A San Paolo, la città più grande del Sud America, con quasi 13 milioni di abitanti, l'epidemia di Dengue si è diffusa in ogni quartiere. Secondo il ministero della Salute del Brasile, il boom dei casi di Dengue segnalato quest'anno è legato a fattori come il cambiamento climatico e la circolazione di molteplici sierotipi di virus Dengue. —internazionale/[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.