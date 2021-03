Democrazia Cristiana, il ‘ritorno’!

Condividi

La Democrazia Cristiana ha dato vita alla ‘Coalizione di Centro’ e ha informato ufficialmente di tale iniziativa il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e tutti gli organi dello Stato competenti in materia.

E’ questa la notizia che ha fatto da sfondo all’incontro con la stampa organizzato giovedì 25 febbraio a Milano dal Presidente della Democrazia Cristiana, Emilio Cugliari, eletto alla guida del partito il 2 luglio dello scorso anno.

La notizia, già di per sé rilevante, conferma il rientro a pieno titolo della Democrazia Cristiana, quella ‘storica’ per intenderci, nello scenario politico nazionale dopo la sentenza della Suprema Corte di Cassazione che ha definitivamente sancito, dopo tanti anni di conflitti e di lotte giudiziarie, che “la democrazia Cristiana non è mai stata sciolta e che né il PPI, né il CDU, né Sandri, né Pizza, né altri possono usarne il nome e il simbolo, né possono essere considerati eredi o continuatori già che essa non si è mai estinta”.

Chi siamo e che cosa vogliamo

”Noi, lo confessiamo con orgoglio, siamo i democristiani del Terzo Millennio, ancora alle prese con i molti ‘polifemi’ miopi e antropofagi che divorano le nostre vite, le nostre speranze e i nostri valori pezzo dopo pezzo!

Ecco uno dei tanti perché del nostro voler riprendere il cammino interrotto più di venticinque anni fa. Scelta non certo banale se consideriamo la frantumazione che sta caratterizzando il nostro scenario politico, alla ricerca affannosa di un Centro che non c’è e che noi vogliamo rianimare in nome dei valori democratici cristiani e che ripartiranno da due poli di riferimento, cioè i giovani e le donne. Sono proprio loro, giovani e donne, i due pilastri della società che noi vediamo come i veri potenziali artefici di un mutamento autentico per avviare finalmente quel cambiamento che tutti auspicano ma che nessuno, poi, riesce o vuole davvero realizzare.

Con la sua nascita, la “Coalizione di centro” vuole stabilire la definitiva cessazione dell’uso improprio e ingannevole dei termini centrodestra e centrosinistra, creati ad arte per accaparrarsi i voti degli elettori di centro dopo che è venuta a mancare per tanti anni la Democrazia Cristiana.

La “Coalizione di centro” accoglierà Partiti, Movimenti, Liste Civiche e Associazioni che fanno riferimento per etica, valori e principi alla chiara matrice del centro moderato, il nostro!

I valori non sono ‘acqua’, parola di ‘Balena’!

