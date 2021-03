Dem, Enrico Letta il nuovo segretario

Condividi

Con 860 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti, proclamiamo Enrico Letta segretario del Partito democratico”. Lo ha detto la presidente del Pd, Valentina Cuppi al termine della votazione dell’Assemblea del partito. Letta ha ringraziato, con un velo di commozione. “Grazie per la fiducia. Siamo chiamati a uno sforzo terribile, ce la metterò tutta”, ha detto. “Grazie a tutti per la fiducia, la prendo come un momento di grandissimo onore. E’ una giornata che ci lascia una grande voglia di fare, abbiamo di fronte un lavoro bello e importante in un momento difficile del Paese. Ce la metterò tutta”, ha concluso il neosegretario dem.

Nove segretari, di cui tre reggenti e un unico ‘bis’, in 14 anni di vita del Pd. E’ la fotografia di un partito la cui storia, dalla sua nascita il 14 ottobre del 2007, ha registrato una serratissima serie di elezioni politiche, cambi di governo, dimissioni e abbandoni.

“Con Enrico Letta si può vincere, sì. L’ambizione che dobbiamo sempre darci è essere l’asse portante della coalizione, consapevole della sua forza”. Queste le parole del capogruppo alla Camera del Partito democratico Graziano Delrio in un’intervista al Corriere della Sera.

“Continueremo a cercare le alleanze nel centrosinistra e con il M5S. Il punto per il Pd è esserci con forza con le sue proposte, come fa nelle Regioni e nei Comuni”, prosegue Delrio. Nel discorso di Letta, conclude il deputato, “ho visto una identità molto solida e una certa radicalità nei nostri valori. Il discorso del segretario va a fondo sulla natura di un grande partito di centrosinistra che è sanare le disuguaglianze e fare della giustizia sociale, ambientale ed economica la sua bandiera”.

