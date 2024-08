Delon e Belmondo, eterni rivali nella vita e nello schermo

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Da una parte Jean-Paul Belmondo, nato nel 1933, con una faccia da pugile e un fascino irresistibile, dall'altra Alain Delon, classe 1935, una faccia da angelo con la bellezza del diavolo. I due mostri sacri del cinema francese hanno talvolta avuto difficoltà a trovare il "fragile equilibrio" tra i loro due ego, tanto da essere rivali ideali l'uno dell'altro, nella vita come sul grande schermo.

Negli anni '60 iniziò una rivalità più o meno amichevole, un bel duello (non sempre a distanza) tra due grandi mattatori. Ma le rivalità che per decenni hanno fatto la gioia dei rotocalchi e delle cronache rosa in tempi più recenti avevano lasciato spazio ad un reciproco rispetto. I due giganti della cinematografia francese hanno recitato insieme in cinque film, tra cui "Borsalino" nel 1970. Nonostante presunte dispute, l'amicizia tra i due non è mai venuta meno. Ma bisognerà aspettare 28 anni perchè i due attori si incontrino di nuovo sul grande schermo, girando il film "Uno dei due" del regista Patrice Leconte, con Vanessa Paradis. Nel 1998 Alain Delon durante la promozione della pellicola con accanto Belmondo dichiarò: "Abbiamo seguito due carriere completamente parallele, Jean-Paul in un cinema un po' diverso dal mio; io in un cinema scuro, un cinema d'azione, come lui, ma meno nella commedia". Quando Belmondo è morto a Parigi il 6 settembre 2021, al'età di 88 anni, Alain Delon, in una dichiarazione, si disse "completamente devastato" dalla notizia della scomparsa. "Cercherò di resistere per non fare la stessa cosa tra cinque ore…Non sarebbe male se ce ne andassimo insieme. E' una parte della mia vita, abbiamo iniziato insieme 60 anni fa". —[email protected] (Web Info)

