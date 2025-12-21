Delogu, nottata di festa con… Nikita dopo Ballando: “Ho dormito due ore”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Andrea Delogu ha vinto Ballando con le stelle. La conduttrice televisiva e radiofonica ha trionfato nel dance show di Rai 1 imponendosi nella finalissima e battendo Francesca Fialdini all’ultimo scontro. Una serata di festa per Delogu, che insieme al maestro Nikita Perotti, tra pista e presunti flirt, poi smentiti, è stata una delle protagoniste assolute della 20esima edizione.

I festeggiamenti per il trionfo, come prevedibile, sono andati avanti fino a tarda notte: “Ho dormito due ore! Ma in che condizioni vado da Mara oggi pomeriggio mi chiedo!?”, ha scritto Delogu, che sarà ospite di Domenica In, sul proprio profilo ufficiale X, “non abbandoniamo la parola magica ‘Caos’!!!”.

Delogu però, a quanto pare non è stata l’unica a non dormire questa notte. Subito dopo il trionfo anche Perotti si è espresso sul proprio profilo X: “Ragazzi, sto ancora realizzando tutto quello che è successo. E soprattutto volevo ringraziarvi per tutto il vostro sostegno. Vi voglio bene. Il vostro principino”, ha scritto Nikita rivolgendosi direttamente ai fan della coppia, che con il televoto sono stati un fattore fondamentale nella finalissima.

Il messaggio è stato repostato proprio da Delogu, con una didascalia piuttosto esplicita: “Mi sa che non sono l’unica ad aver dormito due ore”, tutto accompagnato da una risata di cuore.

