Degrado al cimitero di Santa Maria Capua Vetere, Aveta: “Servono interventi urgenti per migliorare i servizi ai cittadini”

“Il cimitero è un luogo che merita rispetto e decoro perchè è lì che riposano i nostri cari. Ma, nonostante siano passati sette anni di amministrazione Mirra, nulla è cambiato in merito alla gestione dello stesso il quale versa in una situazione di totale abbandono”. E’ quanto afferma Raffaele Aveta, capogruppo di “Alleanza per la Città – 5 Stelle – Verdi” a Santa Maria Capua Vetere, che più di una volta ha segnalato, anche attraverso delle interrogazioni portate all’attenzione del consiglio comunale, la necessità di interventi urgenti per rendere il cimitero cittadino quanto più decoroso possibile.

“Ci riferiamo in particolare alla parte storica – continua il leader dell’opposizione – dove si assiste ad uno spettacolo indecoroso tra immondizia, cappelle gentilizie transennate, tombe abbandonate, viali polverosi a causa di lavori iniziati e mai terminati. Ad esempio, in uno degli ingressi del cimitero nuovo è inesistente la cura del verde pubblico che favorisce il proliferarsi di sversamenti abusivi di rifiuti che attirano poi colonie di topi”.

“I nostri defunti – conclude Raffaele Aveta – meritano di riposare in un luogo dignitoso. Spero che l’amministrazione targata Mirra intervenga attivando tutti gli strumenti giuridici a sua disposizione per migliorare i servizi ai cittadini, compresa la sostituzione in danno ai privati o alle congreghe inadempienti ai propri doveri di conservazione dei sepolcri”.