Dedicato a Massimo Troisi il nuovo singolo di Paolo Propoli “Via San Giorgio Vecchio”

‘Via San Giorgio Vecchio‘ è il nuovo singolo del cantautore Paolo Propoli dedicato al grande poeta e genio della comicità Massimo Troisi in occasione dell’anniversario della sua scomparsa, pubblicato e distribuito su tutte le piattaforme streaming dall’etichetta discografica Bit & Sound Music.

É un affettuoso messaggio ad un grande artista che vive nei nostri cuori!

“Famme ridere cchiù forte e sfuttimmo pure a morte, fòre ce sta a guerra, è ‘na giungla chesta terra” sono i versi della canzone, un inno alla leggerezza per ricordarci di tornare a essere “piuma leggera trasportata dal vento“, a dispetto della vita nevrotica moderna, delle malattie e delle guerre che non finiscono mai. Una canzone per celebrare il sorriso e la semplicità, con profondità di pensiero e sentimento!

Paolo Propoli è un chitarrista, cantautore e arrangiatore di Sorrento, con al suo attivo oltre vent’anni di concerti, spettacoli teatrali, tournée e lavori discografici. Il suo sound ricco di cultura partenopea è riconoscibile per le contaminazioni tipiche della world music.

Disponibile online in streaming e download

