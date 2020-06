Decreto Rilancio, le cifre destinate ai Comuni della Città Metropolitana di Napoli presentate dall’onorevole Gianfranco Di Sarno

Napoli, 08 giu. 2020 – “Arrivano i fondi previsti dal Decreto Rilancio a sostegno dei Comuni italiani danneggiati economicamente dall’Emergenza Covid-19” – commenta il deputato campano Gianfranco Di Sarno.

“Fondi che serviranno ad assicurare agli Enti Locali liquidità immediata e le risorse necessarie all’espletamento delle funzioni fondamentali. Il Ministero dell’Interno ha già disposto il #pagamento a favore di Comuni, Province e Città metropolitane della quota pari al 30% spettante a ciascun comparto del fondo di 3,5 miliardi di euro istituito dal decreto-legge” – continua Di Sarno.

“Per tutti i comuni della #Provincia di Napoli le risorse messe a disposizione ammontano a circa 13 milioni di euro. E’ possibile verificare le cifre previste per ciascun comune” – conclude l’on Gianfranco Di Sarno.

Ciascun comune, inserendo il proprio nominativo, potrà verificare le somme a propria disposizione, per ciascuna voce, al seguente link: Clicca qui elenco di seguito gli importi del fondo per alcuni dei comuni del territorio della città metropolitana di Napoli

