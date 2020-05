Decreto Rilancio: Competere.EU: fondamentali procedure e tecnologie adeguate perchè le misure non restino sulla carta

Condividi

“Avremmo preferito un decreto di urgenza prima di Pasqua di poche pagine chiare e non soggette a interpretazioni di sorta, con tre macro interventi, per i cittadini e le famiglie (assistenza), per le imprese (tasse), e per la sanità (potenziamento e investimenti). Pur comprendendo la complessità della situazione che il Governo sta affrontando il Decreto Rilancio, così come annunciato non è altro che un’integrazione del Cura Italia e non ha i numeri e la visione per poter ambire a rilanciare l’economia del Paese. E’ uno spezzatino tra urgenze dovute alla pandemia e generale rilancio economico di un paese i cui mali sono molto profondi e non vengono affrontati da troppo tempo.”

Il Presidente di Competere.EU Pietro Paganini e il Segretario Generale Roberto Race commentano così il Decreto Rilancio nel presentare le attività che il think tank metterà in campo per monitorare l’attuazione del decreto con l’Osservatorio sulla Ricostruzione economica Post Covid19 curato dal fellow del pensatoio Giuseppe Arleo.

“Cinquecento pagine possono salvare un paese così come affossarlo. Tanto che già si paventa un DDL semplificazione per affrontare il vero problema irrisolto: la burocrazia. Tutto quello che le cinquecento pagine di buono e meno buono propongono può avere speranza solo se si eliminano i freni dell’organizzazione burocratica.”

Ed in quest’ottica Competere lavorerà con l’Osservatorio sulla Ricostruzione economica Post Covid19.

“Bisogna guadagnare in speditezza- spiega Arleo analizzando il decreto- abbattendo drasticamente i tempi delle procedure che soffocavano già il mondo delle imprese prima e che ora sono intollerabili. Occorre procedere in maniera decisa e radicale verso quella semplificazione di normative e regolamenti sempre annunciata, e poi nei fatti rinviata sine die dai vari esecutivi che si sono successi alla guida del Paese.

Accanto alle procedure, bisogna porre mano alla tecnologia perchè le misure non restino sulla carta. Sia nella fase istruttoria che in quella dell’erogazione degli incentivi. Le nuove procedure non possono che viaggiare di pari passo con un profondo aggiornamento tecnologico. Che se ne abbia una assoluta necessità, è comprovato anche dalle ultime vicende, con erogazioni di sostegni economici rese più difficoltose e travagliate dall’inadeguatezza delle piattaforme digitali utilizzate. Era prevedibile che delle strumentazioni non in grado di garantire prestazioni efficaci anche nella normale amministrazione, finissero per andare in tilt, o risultare pateticamente deficitarie, in un periodo di emergenza come l’attuale, che determina carichi di lavoro davvero immani.

Se vogliamo ripartire con buone possibilità di recuperare il terreno perduto in questi mesi, è fondamentale la scelta che gli incentivi a fondo perduto arrivino subito alle imprese. Questo tipo di agevolazione, in una fase di drammatica crisi di liquidità del sistema, costituisce un sostegno fondamentale per le imprese, ben più efficace delle operazioni di debito previste dal decreto liquidità, che, al contrario, rischiano di appesantire ancora di più bilancio aziendali già provati in epoca pre covid.

Ma non è sufficiente, purtroppo, neppure la reintroduzione su vasta scala del contributo a fondo perduto senza l’aver cambiato e sburocratizzato le procedure.”

“Per tutte queste ragioni- conclude Arleo- sarebbero auspicabili misure come: