De Santoli (Sapienza): “L’economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti”

Nel corso dell’intervista all’Adnkronos, il prorettore alla Sostenibilità della Sapienza, Livio De Santoli, sottolinea come l’Italia sia da sempre all’avanguardia nell’economia circolare, ma invita a non ridurla alla sola gestione dei rifiuti. “È un modus operandi, un fatto culturale”, spiega, ricordando che il vero cambiamento passa attraverso una trasformazione della mentalità collettiva e dei decisori. Solo così, aggiunge, sarà possibile ottenere risultati ancora più significativi e consolidare il ruolo di primo piano del nostro Paese in questo ambito.

