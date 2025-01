De Rossi ritorna all’Ostiamare: è il nuovo proprietario del club

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Mancava l'annuncio, è arrivato: Daniele De Rossi è il nuovo proprietario dell'Ostiamare calcio, club in cui ha iniziato a giocare e che stava attraversando un momento societario difficile. "Daniele De Rossi è il nuovo proprietario dell’Ostiamare calcio, ha detto Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale. "Abbiamo ricevuto la comunicazione ufficiale dell'avvenuto acquisto da parte della società controllata da Daniele De Rossi.", ha spiegato Onorato, "abbiamo lavorato molto a questa soluzione e siamo orgogliosi di essere arrivati a questa svolta. Oggi scriviamo una nuova pagina per l'Ostiamare e tutto il territorio del X Municipio, dove l'impianto Anco Marzio e il club rappresentano un punto di riferimento a livello sportivo e sociale per migliaia di famiglie". "Con De Rossi abbiamo condiviso lo stesso approccio: non esistono scorciatoie alla legalità. Daremo a lui e al suo staff tutto il supporto amministrativo del caso, come facciamo con tutti i concessionari degli impianti comunali, per superare le criticità del centro sportivo. Ringrazio Daniele che, con nuovi ingenti investimenti, garantirà all'Ostiamare un importante ammodernamento dell'impianto sportivo, un futuro roseo per la prima squadra e per la formazione dei ragazzi", ha concluso Onorato. —[email protected] (Web Info)

