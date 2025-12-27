27 Dicembre 2025

De Martino: “Mi porto il lavoro a casa”. E a Natale gioca ad ‘Affari Tuoi’

(Adnkronos)
Nessuna tregua per Stefano De Martino: il lavoro lo chiama anche durante le feste. Il conduttore di Affari Tuoi ha festeggiato il Natale con la sua famiglia, ma non ha rinunciato a vestire nuovamente i panni da conduttore. 

Su Instagram ha condiviso un video in cui è circondato dai pacchi del celebre game show di Rai 1, e ha commentato con ironia: “Portarsi il lavoro a casa”. A sorprendere De Martino ci hanno pensato i familiari con un regalo a tema: il gioco da tavolo di ‘Affari Tuoi’, perfetto per trascorrere momenti di svago in famiglia e soprattutto, per giocare in modo autentico, con il vero conduttore del programma.  

