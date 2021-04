De Magistris, Nappi (Lega): restiamo umani? Lui sequestratore dei napoletani

Condividi

“Che tristezza leggere il sequestratore dei napoletani, prigionieri da 10 anni della sua incompetenza e delle sue bravate come quella di far sbarcare i clandestini nel porto di Napoli accogliendoli con un vascello fantasma, mentre i nostri concittadini non possono neanche attraversare la Galleria Vittoria o salire su un bus in orario a causa dei disservizi comunali. Restiamo umani? Io direi, siamo seri!”. Così Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della Lega a Napoli, in merito al tweet pubblicato dal sindaco Luigi de Magistris.

loading...