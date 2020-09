De Luca, Zinzi (Lega): “Confonde la sua gestione con la Svizzera, qualcuno lo aiuti”

Condividi

“Questa mattina il Presidente De Luca ha dichiarato che in 5 anni ha realizzato il 150% del programma di Governo. Come dargli torto: in effetti da tutta Europa vengono a ricoverarsi negli ospedali dalla Campania. Da Milano e da Torino emigrano per venire a lavorare il Campania. La situazione dei rifiuti è talmente sotto controllo che nel Canton Ticino sono anche un po’ invidiosi.”

Così sulla pagina facebook il consigliere della Lega Gianpiero Zinzi.

“Per non dire del litorale domizio – aggiunge – che oramai se la gioca con i mari più incantevoli del mondo. Io non so più se ci è o ci fa. Un appello ai suoi collaboratori e ai suoi amici, vi prego, stategli vicino, fategli vedere quanto forte e profondo è il dolore di questa nostra terra. In fondo non ci vuole molto, è sufficiente una camminata fuori dal Palazzo, tra la gente vera”, ha concluso Zinzi.

