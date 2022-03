De Luca – Orlando, incontro al Ministero del Lavoro: sul tavolo soluzioni per i disoccupati e precariato

Condividi

Si è svolto ieri mattina a Roma presso il Ministero del Lavoro un incontro tra il Presidente Vincenzo De Luca e il ministro Andrea Orlando nel corso del quale è stata affrontata anche la problematica relativa alla platea di disoccupati di lunga durata e delle sacche di precariato storico presenti in Campania. Il Presidente De Luca ha rappresentato la peculiarità della situazione campana e richiesto l’attivazione di procedure di stabilizzazione attraverso un ruolo speciale ad esaurimento per i lavoratori idraulico forestali e per le quote residue degli LSU regionali.

Inoltre, il Presidente De Luca ha chiesto di individuare forme di incentivazione all’assunzione per la platea dei disoccupati di lunga durata. Il ministro ha assicurato che gli uffici saranno impegnati a individuare le forme più utili allo sbocco occupazionale dei lavoratori.