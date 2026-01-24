24 Gennaio 2026

Attualità

Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo

La senatrice Giulia Bongiorno, relatrice del ddl sulla violenza sessuale, ha presentato una proposta di riformulazione del testo che è ora all’esame della commissione Giustizia e che verrà votata la prossima settimana. Al centro del testo resta di fatto il principio del “dissenso” a un atto sessuale.

