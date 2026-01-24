Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo

La senatrice Giulia Bongiorno, relatrice del ddl sulla violenza sessuale, ha presentato una proposta di riformulazione del testo che è ora all’esame della commissione Giustizia e che verrà votata la prossima settimana. Al centro del testo resta di fatto il principio del “dissenso” a un atto sessuale.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it