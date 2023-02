Ddl omicidio nautico. Silvestro (FI): Approvazione doverosa, basta impunità per chi causa incidenti

Condividi

Il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sul ddl omicidio nautico, ha dichiarato: “Il gruppo di Forza Italia esprime il voto favorevole al disegno di legge sull’omicidio nautico. Un provvedimento importante che estende le regole dell’omicidio stradale con pene che vanno dai due ai sette anni e fino a dieci se, alla guida di una unità di diporto e in stato di ebrezza o di alterazione psicofisica, si causa la morte di una persona”.

E’ stato approvato con 140 voti favorevoli e tre astenuti, il disegno di legge che introduce il reato di omicidio nautico e di lesioni personali nel codice penale, prevedendo la stessa disciplina dell’omicidio stradale. Ha parlato di approvazione doverosa il senatore azzurro: “L’approvazione di questo ddl è doverosa sia perché sono purtroppo tanti gli incidenti gravi in mare o nel lago, sia per evitare che si ripetano casi di impunità come accaduto finora – ha aggiunto Silvestro -. Al di là delle pene previste è però fondamentale che chi si mette alla guida di un natante abbia una preparazione specifica, conosca perfettamente le regole e sia in uno stato psicofisico adeguato. Inoltre sarà necessario incentivare e sostenere campagne educative e di sensibilizzazione che formino in tutti una coscienza basata sul rispetto delle regole e degli altri”.