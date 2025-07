Dazi USA, Meloni sotto attacco: ma la trattativa è europea. E Trump lancia ultimatum alla Russia

1 minuto di lettura

Roma, 15 luglio 2025 – Le accuse delle opposizioni alla premier Giorgia Meloni per la gestione del dossier dazi con gli Stati Uniti scatenano reazioni dure dal fronte del centrodestra. Tra i più critici verso la narrazione dell’opposizione, l’ex parlamentare Enzo Raisi, che accusa le forze di centrosinistra di “deliri” e “strumentalizzazione politica”.

“Vagamente si fa fatica a seguire l’opposizione nei suoi deliri – afferma Raisi . – Accusano Meloni di essere troppo debole con Trump, quando in realtà il pallino lo sta giocando l’Europa”.

Secondo Raisi, Meloni avrebbe potuto percorrere una via alternativa, cercando un dialogo diretto con l’amministrazione americana per tutelare i settori strategici italiani, in primis l’agroalimentare. “Un errore possibile, per carità, sarebbe stato puntare a escludere dai dazi i nostri prodotti attraverso un canale bilaterale con Washington”.

Ma il Governo ha scelto la via comunitaria, accettando che la partita commerciale si giochi a Bruxelles. Una strategia che ora rischia di penalizzare l’Italia, secondo Raisi: “L’Europa subisce le pressioni della Germania, che tutela i suoi interessi industriali a scapito dell’agroalimentare italiano, francese e spagnolo”.

A colpire è soprattutto il giudizio tranchant sull’atteggiamento delle opposizioni: “Invece di denunciare l’inerzia dell’Europa o di chiedere che l’Italia difenda i propri settori chiave, attaccano Meloni come se avesse in mano la leva negoziale. Ma la trattativa non è bilaterale, è europea. Di cosa stanno parlando?”

E conclude con parole nette: “A me sembrano matti. O, più precisamente, demenziali”.

Trump: “Scontento con la Russia. Dazi al 100% se niente pace entro 50 giorni”

Intanto, dagli Stati Uniti arriva un messaggio forte e chiaro. Il presidente Donald Trump, durante un incontro nello Studio Ovale con il segretario generale della NATO Mark Rutte, ha lanciato un ultimatum a Vladimir Putin: “Sono scontento con la Russia, imporremo severe tariffe se non avremo un accordo entro 50 giorni”.

Trump ha anche annunciato un nuovo accordo militare nell’ambito NATO: “Abbiamo fatto un accordo per mandare armi all’Ucraina. Manderemo il meglio alla NATO e sarà un’operazione coordinata con l’Alleanza”. Il presidente ha poi precisato: “Non pagheremo noi le armi, lo faranno i Paesi europei”.

Una mossa che riaccende le tensioni con Mosca e rilancia il ruolo della NATO nel sostegno a Kiev, ma che al tempo stesso evidenzia la volontà americana di far pagare il costo dell’assistenza militare all’Europa.

