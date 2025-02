Dazi, Trump: “Altro 10% contro Cina, traffico Fentanyl continua”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il presidente Usa Donald Trump annuncia dazi aggiuntivi del 10%, oltre a quelli già previsti, contro la Cina a partire dal 4 marzo, perché "continuano a entrare droghe nel nostro Paese da Canada e Messico, per la maggior parte sotto forma di Fentanyl, prodotto e fornito dalla Cina. "Una gran percentuale di queste droghe, di cui molte sotto forma di fentanyl, sono prodotte e fornite dalla Cina – ha scritto Trump in un post su Truth – Oltre 100.000 persone sono morte lo scorso anno a causa di questi veleni pericolosi ed estremamente a rischio di creare dipendenza. In milioni sono morti negli ultimi vent'anni. Le famiglie delle vittime sono disperate e, in molti casi, virtualmente distrutte". "Non possiamo permettere che questa piaga continui a colpire gli Stati Uniti e pertanto, finché non sarà stata fermata o seriamente limitata, i dazi previsti entreranno in vigore il 4 marzo, come da programma – ha proseguito, riferendosi a Messico e Canada – E anche alla Cina verrà applicata una tariffa aggiuntiva del 10% in quella data. La data della seconda tariffa reciproca di aprile rimarrà in vigore a tutti gli effetti. Vi ringrazio per l'attenzione prestata a questo problema". —internazionale/[email protected] (Web Info)

