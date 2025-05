Dazi, Corte d’Appello sospende la decisione. Misure di Trump rimangono in vigore

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Una Corte d'Appello federale ha concesso una sospensione temporanea alla decisione di un tribunale inferiore che aveva annullato la maggior parte dei dazi imposti dall'amministrazione Trump. La sospensione, riporta Nbc News, consente all’amministrazione di mantenere in vigore i dazi, mentre la corte valuta le ulteriori mozioni presentate, evitando così un’immediata cessazione delle tariffe commerciali. In precedenza, l’amministrazione Trump aveva comunicato alla Corte d’Appello del Circuito Federale che avrebbe richiesto un "intervento d’emergenza" alla Corte Suprema già da domani, qualora la sospensione non fosse stata concessa rapidamente. Con l’ordine emesso, la Corte ha ufficialmente sospeso la sentenza del Tribunale del Commercio Internazionale fino a nuovo avviso, lasciando così aperta la possibilità di ulteriori sviluppi giudiziari. —internazionale/[email protected] (Web Info)

