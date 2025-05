Dazi, c’è l’accordo Usa-Cina. Bessent: “Colloqui produttivi, domani i dettagli”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Accordo raggiunto sui Dazi tra Usa e Cina. A dare l'annuncio dell'intesa sulle questioni commerciali con Pechino, raggiunta oggi, domenica 11 maggio, a Ginevra è la Casa Bianca con una nota nella quale non fornisce alcun dettaglio, ma riporta le parole del segretario al Tesoro americano Scott Bessent. "Sono lieto di comunicare che abbiamo compiuto progressi sostanziali tra gli Stati Uniti e la Cina negli importantissimi colloqui commerciali", ha detto Bessent dopo i negoziati con il vice premier cinese He Lifeng, ringraziando il governo svizzero per l'ospitalità. "Domani daremo i dettagli, ma posso dirvi che i colloqui sono stati produttivi", ha affermato il segretario al Tesoro, precisando di aver "parlato ieri sera con il presidente Trump e lui è pienamente informato di quanto sta accadendo. Domani mattina ci sarà un briefing completo". A dirsi ottimista sull'esito dei colloqui mirati a ridurre le tensioni commerciali innescate dall'introduzione di dazi da parte del presidente Donald Trump, era stato anche il segretario al Commercio degli Stati Uniti, Howard Lutnick. "Siamo ottimisti sul fatto che le cose andranno bene", ha affermato Lutnick in un'intervista alla Cnn, senza però fornire dettagli sul contenuto dei colloqui. "Questo è davvero importante per gli Stati Uniti ed è importante anche per la Cina", aveva aggiunto, assicurando che la delegazione americana stava "lavorando sodo" per raggiungere un accordo. —internazionale/[email protected] (Web Info)

