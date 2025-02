Dazi. Al solito PD non interessa l’Italia

1 minuto di lettura

Gli eventi economici, finanziari, politici, operano più che mai a livello mondiale, superando i confini dei singoli Stati. Questa dimensione è stata resa possibile grazie allo sviluppo dei trasporti e delle comunicazioni diplomatiche. E Trump, su questo, si muove come un razzo.

“Coi dazi Trump sta già vincendo. Il Messico si è subito piegato, accettando le condizioni di Donald: ha promesso di schierare 10 mila militari alla frontiera con gli Stati Uniti per impedire ai clandestini di varcare il confine.

Trump ha apprezzato e, in attesa di vedere realizzata la promessa messicana, ha deciso di sospendere per un mese i dazi verso il Messico.

Anche il Canada si prepara a trattare con Washington. Mentre Panama sta già cedendo. Per compiacere Trump promette di abbandonare la Belt and Road cinese. Il leader panamense Mulino ha offerto agli Stati Uniti maggiore accesso a nuovi investimenti, inclusi progetti infrastrutturali, rivelando così la volontà di un riavvicinamento strategico.

Se va avanti così, i dazi si riveleranno solo una minaccia verso chi non si piega alle condizioni di Washington.” Marco Nese, giornalista e scrittore

E il PD?

“Se ho capito bene le dichiarazioni dei politici di sinistra, se l’Italia sarà risparmiata dai dazi USA, loro attaccheranno il Governo italiano perché non immola l’Italia per difendere gli interessi della Germania. E infatti pure Brando Benifei conferma a Quarta Repubblica che questa è la linea del Pd. A loro interessa difendere “l’Europa” (cioè la Germania che ha il grosso del surplus commerciale verso gli Usa), non l’Italia.” Antonio Socci, giornalista e scrittore

