Davide Lo Surdo, un nome che rimarrà nella storia

Condividi

Davide Lo Surdo, chitarrista nato il 24 luglio 1999, è entrato nella storia grazie al riconoscimento da parte della rivista Rolling Stone come il chitarrista più veloce della storia della musica.

La sua chitarra signature, il modello “DLS1”, è stata conferita permanentemente ad un Museo negli Stati Uniti, dove sono conservati anche strumenti suonati da musicisti leggendari come Mozart e Chopin.

Lo Surdo è stato incluso anche nel libro di storia della musica intitolato “Rock Memories 2” scritto da Maurizio Baiata, condividendo un posto d’onore con i Beatles, i Pink Floyd e Jimi Hendrix. Davide è stato premiato anche ai Sanremo Music Awards di Venezia come il chitarrista più veloce di tutti i tempi.

Il 20 Novembre 2021, Lo Surdo si è esibito all’evento “Rolling Stone Music & Run” per la celebrazione del 15° anniversario di Rolling Stone Magazine in Brasile, nell’arena “Sambódromo do Anhembi” a San Paolo. Nello stesso anno, GuitarraMX Magazine ha riconosciuto Lo Surdo come “il chitarrista più veloce della storia della musica” e gli ha dedicato la copertina della loro edizione di luglio 2021.