Condividi

Il giornalista David Parenzo contestato e aggredito verbalmente da un gruppo dei centri sociali, pro Palestina, alla Sapienza di Roma.

L’odio e i metodi comunisti vengono fuori sempre nella maniera più violenta.

“Anche David Parenzo ha provato quello che spesso fanno a noi ma nel silenzio di tutti, oggi ha conosciuto l’odio degli imbecilli dei centri sociali.

Solidarietà a lui e a chiunque subisca violenze simili.

Schlein e Conte condannino estremisti di sinistra.”

Rossano Sasso, Lega

Solidarietà dal Presidente del senato Ignazio La Russa “Esprimo la mia ferma condanna per quanto avvenuto alla Sapienza dove alcuni giovani dei centri sociali hanno violentemente contestato il giornalista David Parenzo impedendogli di prendere la parola al convegno organizzato dal movimento studentesco Azione universitaria.

Si tratta di un episodio molto grave avvenuto oltretutto laddove il confronto tra idee diverse dovrebbe essere sempre promosso e tutelato. A David Parenzo la mia sincera solidarietà.”

“Solidarietà a David Parenzo bloccato e contestato alla Sapienza, scena simile a quella che mi capitò a fine 2022. Stessi protagonisti, stessa prepotenza. Potrei dire con affetto a David che sono suoi “nipotini”, da lui troppo spesso difesi e giustificati. Ma non è il giorno delle polemicuzze. Solidarietà TOTALE. Questi intolleranti pensano di poter loro stabilire chi abbia diritto di parlare e chi no. Non chiamateli “fascisti”, sono comunisti in purezza. Forza David!” Daniele Capezzone, giornalista e scrittore.

“Solidarietà a David Parenzo a cui oggi alla Sapienza è stato contestato il diritto di parlare perché ebreo. E solidarietà a Sara, una giovane di Firenze a cacciata da una manifestazione dell’ 8 marzo perché ricordava che non si può celebrare la Festa Della Donna ignorando il martirio a cui donne ebree sono state sottoposte il 7 Ottobre da Hamas. Atti di intolleranza tanto più inaccettabili perché messi in atto da chi rivendica per sé il diritto di esprimere qualsiasi critica” Piero Fassino, PD

Il tifo pro Hamas è questo, aggredire l’avversario e impedirgli di parlare. David è stato aggredito perché ebreo.

Caro David, solidarietà! Ti vogliamo bene!