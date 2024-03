Condividi

"Sono all'Università, c'è un convegno organizzato dai ragazzi di 'Azione Universitaria' e c'è un gruppo di persone che ci impedisce di parlare, urlano 'Palestina Libera!". E' la denuncia sui social del giornalista David Parenzo che, in un video, mostra in diretta la protesta di un gruppo di ragazzi che l'ha contestato nel corso di un convegno al quale era ospite e durante il quale avrebbe dovuto parlare. Nel video, si vedono alcuni giovani che battono insistentemente sul vetro creando un forte frastuono. "Ad un certo punto hanno anche buttato della spazzatura per terra -prosegue Parenzo – hanno tirato fuori una bandiera palestinese, urlando 'Parenzo fascista'. Non vogliono che parli, il loro obiettivo è che io me ne vada dall'università. Io ho ricevuto questo invito, si parla di parità di genere". Il video mostra poi un assembramento sulla porta: "C'è ancora la polizia -conclude il giornalista- che difende il nostro diritto di parlare". "Diciamoci le cose come stanno: se sei ebreo non puoi più parlare indisturbato in un evento pubblico. Questo è ignobile" ha scritto sui social Carlo Calenda, ripostando il video di Parenzo. "Impedire di parlare è violenza squadrista" scrive su X il senatore del Pd Walter Verini. "Vicini a David Parenzo, vittima di odio e di veleni antisemiti da parte di estremisti. Questo fanatismo non aiuta il cessate il fuoco, la sicurezza del popolo di Israele i diritti del popolo palestinese".