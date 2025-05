David 2025, chi è Timothée Chalamet: la star che riceve il premio speciale

2 minuto di lettura

(Adnkronos) – A trent'anni ancora da compiere, Timothée Chalamet è una delle stelle più splendenti del firmamento hollywoodiano. Alla 70ª edizione dei Premi David di Donatello, l'attore statunitense riceve il David Speciale, un riconoscimento, ha dichiarato la Presidente e Direttrice Artistica dell’Accademia del Cinema Italiano Piera Detassis "al grande attore di film di qualità e innovativi, e, insieme, al protagonista globale". Nato a New York il 27 dicembre 1995, è cresciuto nel quartiere di Hell's Kitchen a Manhattan, da madre statunitense (Nicole Flender) e padre francese (Marc Chalamet). Proprio a Chambon-sur-Lignon, luogo d'origine del padre, Timothée Chalamet ha passato diverse estati durante la giovinezza. Ha una sorella maggiore di tre anni, Pauline, attrice anche lei. Suo zio è il regista Rodman Flender. L'esordio come attore avviene nel 2008, all’età di tredici anni, prima in cortometraggi e poi nelle serie televisive 'Royal Pains' e 'Homeland –Caccia alla spia'. Al cinema arriva qualche anno dopo, nel 2014 con il film 'Men, Women & Children' di Jason Reitman. Nello stesso anno, partecipa a 'Interstellar', colossal di fantascienza firmato da Christopher Nolan. Nel 2017 recita in 'Hostiles –Ostili' di Scott Cooper, presentato nei maggiori festival internazionali, e in 'Lady Bird' di Greta Gerwig, film vincitore del Golden Globe. Ma è un film italiano a regalargli il successo: sempre nel 2017, è protagonista di 'Chiamami col tuo nome' di Luca Guadagnino, per la cui interpretazione vince l’Hollywood Film Award al miglior attore emergente e riceve la candidatura come Miglior attore protagonista ai Premi Oscar, diventando il terzo attore più giovane della categoria, e ai Golden Globe. Nel 2018, recita in 'Beautiful Boy' di Felix Van Groeningen, per cui ottiene una nuova nomination ai Golden Globe. Nel 2019 collabora con Woody Allen nella commedia romantica 'Un giorno di pioggia a New York' e lavora ancora con Greta Gerwig nel film 'Piccole Donne'. Due anni dopo, è protagonista, con Frances McDormand, di uno degli episodi del film corale 'The French Dispatch', diretto da Wes Anderson. Sempre nel 2021 (e successivamente nel 2024), interpreta Paul Atreides, personaggio principale del pluripremiato ciclo di 'Dune' di Denis Villeneuve, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto da Frank Herbert. Nello stesso anno, l’attore recita anche nella commedia 'Don’t Look Up' di Adam McKay al fianco di Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep. Nel 2022, torna a collaborare con Luca Guadagnino in 'Bones and All': il film, presentato in anteprima mondiale alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e premiato con il Leone d’argento alla regia, vede Chalamet nel duplice ruolo di protagonista e di produttore. Nel 2023, l’attore interpreta Willy Wonka nel film 'Wonka' di Paul King, prequel della storia del famoso cioccolatiere ideato da Roald Dahl: per la sua interpretazione, riceve la candidatura al Golden Globe come Miglior attore in un film commedia o musicale. Nel 2024, Chalamet interpreta Bob Dylan nel film 'A Complete Unknown' di James Mangold, che gli vale la seconda nomination agli Oscar e la quarta ai Golden Globe. —[email protected] (Web Info)

