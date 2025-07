Danny Trejo: “Ozzy Osbourne era pura luce”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Danny Trejo, attore di 'Machete' e 'Dal tramonto all'alba', ricorda sui social Ozzy Osbourne. "Oggi abbiamo perso una delle anime più folli che abbiano mai camminato su questa terra – scrive sui social -. Ozzy non era solo il Principe delle Tenebre, era pura luce per quelli di noi che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Un cuore più grande di qualsiasi palco che abbia mai calcato. Il mio cuore va a Sharon e ai ragazzi. Ti vorrò bene per sempre". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

