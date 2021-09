Daniele Ciniglio con Giuseppe Arena al Palazzo Mediceo di Ottaviano: rinvio al 6 settembre

Condividi

Lo spettacolo “Fuori dal web”, di Daniele Ciniglio con Giuseppe Arena in “Fuori dal web” si terrà lunedì 6 settembre alle ore 21 nel Palazzo Mediceo di Ottaviano e non più domani, sabato 4 settembre.

Il rinvio si è reso necessario a causa delle avverse condizioni meteo. Per la visione dello spettacolo, restano valide le prenotazioni on line avvenute nei giorni scorsi. Confermata, invece, la data di domenica 5 settembre per “Azz & Caiazz”, lo spettacolo di Paolo Caiazzo e Federico Salvatore, sempre a Palazzo Mediceo.

