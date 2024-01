New York City – Group Show April / 17 – 22, 2024

Artio Gallery è una galleria d’arte contemporanea dedicata alla promozione di artisti nazionali e internazionali che cercano visibilità al mercato dell’arte canadese e internazionale. Artio Gallery mette in contatto artisti con professionisti, collezionisti d’arte e altri artisti per creare una famiglia in continua crescita dedicata al mondo delle belle arti. Bisa Bennett, direttore e curatore della mostra, è un’artista visiva affermata con oltre 30 anni di esperienza come pluripremiata pittrice di belle arti e designer multimediale che lavora nell’industria della moda e del cinema/intrattenimento. Inoltre, per molti anni ha lavorato come curatrice ed educatrice che le ha dato un’immensa esperienza nell’arte contemporanea. In qualità di direttrice e curatrice di Artio Gallery, è specializzata in vendite online, promozione globale ed esposizione attraverso strategie online. La signora Bennett è determinante nello sviluppo delle carriere di numerosi artisti, collocando dipinti, sculture e fotografie presso importanti collezionisti. Ha partecipato a una vasta gamma di mostre: L.A. Art Show, Biennale Internazionale di Barcellona, Museo d’Arte Moderna di Barcellona, Spagna; Galleria InArte Werkkunst, Berlino, Germania; Premio Internazionale Arte Milano, Milano, Italia; Galleria Elaine Fleck Toronto, Canada; Contemporanei Uffezi – Firenze, Italia; Premio Internazionale Colosseo – Roma, Italia; Leonardo Galleries – Toronto, Canada; Twist Gallery – Toronto, Canada; Premio Firenze 2008 XXVI Edizione – Firenze, Italia; Amsterdam, Whitney Gallery – NY, US; ECC Art Gallery Toronto – Canada; International Manhattan Gallery – NY, US; 104 Gallery – Toronto, Canada; Canada Opera House – Toronto, Canada.