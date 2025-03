Damiano David: “Maneskin? Ero diventato un robot”. E la confessione su Giorgia Soleri

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Damiano David ha parlato del nuovo capitolo della sua vita. Dopo il successo ottenuto da cantante solista con 'Born With a Broken Heart', l'ex frontman dei Maneskin ha lanciato ieri, 28 febbraio, il nuovo singolo 'Next summer'. In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, Damiano David ha parlato di Giorgia Soleri e della fine della loro relazione: "La mia prima relazione in Italia è stata molto pubblica, ma io non parlo mai di questa ragazza, con cui sono stato sei anni. Non ho nulla contro di lei", ha spiegato David che oggi è fidanzato con l'attrice statunitense Dove Cameron: "Lei è una persona meravigliosa, ha saputo gestire la mia onestà e mi ha aiutato a guarire. Oggi è la persona più importante della mia vita". Tornando alla sua carriera professionale, Damiano David ha commentato l'incredibile successo dei Maneskin dopo la vittoria all'Eurovision Song Contest 2021: "Abbiamo raggiunto traguardi incredibili, premi che solitamente non vanno ad artisti stranieri", ma in tutto quel successo ha vissuto anche tanti momenti di sconforto dovuti allo stress: "Ma lavoravamo così tanto che non mi rendevo conto di quanto stessi trascurando me stesso – ha detto a Oggi. Mi sembrava di essere diventato un robot, intrappolato in una modalità di lavoro che soffocava la mia creatività", ha concluso Damiano David. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.