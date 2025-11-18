18 Novembre 2025

… quando informarsi rende liberi…

Attualità

Dall’Europa alla conquista dei mercati globali: la storia di Julien Villemonteix e UpSlide

Redazione 0 minuto di lettura
Condividi

Nell’episodio di oggi parliamo con Julien Villemonteix, Ceo di UpSlide, una scaleup europea che vuole cambiare il modo in cui banche d’investimento, private equity e advisor producono documenti finanziari. Si tratta di un’intervista in inglese in cui Villemonteix ci spiega come funziona la sua azienda, perché la usano molti professionisti nel settore delle fusioni e delle acquisizioni e in che modo l’intelligenza artificiale sta trasformando il lavoro dentro Excel, PowerPoint e Word. Si parla di innovazione, di sicurezza dei dati e di come un’azienda con il cuore europeo può competere nei mercati globali, in particolare in Asia e negli Stati Uniti, in questa fase di grande trasformazione.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !
 
ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it

Potrebbe anche interessarti

De Napoli (PagoPa): “Interoperabilità e inclusione al centro collaborazione con Comuni”

Redazione

Indiani d’America, lettera del Capo Seattle della tribù dei Duwamish al Presidente degli Stati Uniti Franklin Pierce

Anna Tortora

Mattarella dimesso da ospedale dopo operazione per impianto pacemaker

Redazione