Dall’Europa alla conquista dei mercati globali: la storia di Julien Villemonteix e UpSlide

0 minuto di lettura

Condividi

Nell’episodio di oggi parliamo con Julien Villemonteix, Ceo di UpSlide, una scaleup europea che vuole cambiare il modo in cui banche d’investimento, private equity e advisor producono documenti finanziari. Si tratta di un’intervista in inglese in cui Villemonteix ci spiega come funziona la sua azienda, perché la usano molti professionisti nel settore delle fusioni e delle acquisizioni e in che modo l’intelligenza artificiale sta trasformando il lavoro dentro Excel, PowerPoint e Word. Si parla di innovazione, di sicurezza dei dati e di come un’azienda con il cuore europeo può competere nei mercati globali, in particolare in Asia e negli Stati Uniti, in questa fase di grande trasformazione.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos.

Musiche su licenza Machiavelli Music.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.