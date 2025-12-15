15 Dicembre 2025

Dalla nutrizionista Elisabetta Bernardi 5 riposte per eliminare dubbi e incertezze sulla pasta

“Questo alimento, uno dei più amati dagli italiani, rende felici e fa bene alla salute: consumata a cena migliora il riposo, in compagnia riduce lo stress, dopo lo sport aiuta il recupero fisico’. I chiarimenti nel quadro del format “Let’s talk about food and science” promosso dal Gruppo Barilla

