“Dalla favola al palcoscenico: Miss e Mister Beauty and Stars racconta un sogno”

Venerdì 16 gennaio si è svolta con straordinario successo la quarta tappa del prestigioso contest nazionale Miss e Mister Beauty and Stars di Cristina Roncalli, showgirl e speaker radiofonica, un

appuntamento ormai consolidato nel panorama degli eventi dedicati alla bellezza, allo spettacolo e ai nuovi talenti, che per questa occasione ha scelto come fil rouge l’intramontabile fascino dei mondi Disney e Marvel.

A fare da cornice alla serata, una location d’eccezione: il The Riff Music Restaurant di Ponte Galeria, che ha accolto un pubblico numeroso e caloroso a partire dalle ore 20:00. L’evento ha preso ufficialmente il via alle 21:30, trasformando la sala in un vero e proprio palcoscenico incantato, tra musica, interpretazioni sceniche e momenti di grande spettacolo.

La colonna sonora della serata è stata affidata a Leonardo Franco di Radio Leon, che ha saputo accompagnare con gusto e sensibilità ogni momento del contest, creando un’atmosfera coinvolgente e raffinata.

A condurre l’evento, una coppia ormai amatissima dal pubblico: la splendida Cristina Roncalli, che ha incantato la platea interpretando una raffinata Belle, e Angelo Peluso, nei suggestivi panni della Bestia. I due hanno regalato al pubblico numerosi siparietti, alternando conduzione, canto e interpretazione di brani iconici del panorama musicale, dimostrando grande affiatamento e versatilità artistica.

Elemento di grande prestigio è stata la giuria d’eccezione, capitanata da Rossella Bova, volto noto di Uomini e Donne, affiancata da personalità autorevoli e rappresentative di diversi ambiti:

• Giovanni Selis, proprietario del Magical Sardinia, noto negozio di prodotti sardi a Roma

• Emanuela Del Zompo, giornalista, autrice e regista

• Simone Mencarini, di Dream Sposa Atelier, che ha gentilmente omaggiato Cristina Roncalli dell’abito indossato per l’intera serata

• Luigi Agresti, imprenditore del Cilento

• Loredana Fipaldini, agente e talent scout

• Veronica Bartoli, protagonista di Non è la Rai e di numerosi programmi cult degli anni ’90

In gara 40 Miss e 15 Mister, provenienti da tutta Italia, che si sono messi in gioco con eleganza, personalità e determinazione, confermando l’alto livello qualitativo del contest.

Dopo un’attenta valutazione e una lunga fase di confronto, la giuria ha decretato le vincitrici:

• Aurora Granati, categoria 15–20

• Elisa D’Alessandris, categoria 20–30

• Emanuela Bonafaccia, categoria 40–50

Nel corso della serata sono state assegnate numerose fasce, per un totale di 16 riconoscimenti, consegnati alle concorrenti che si sono distinte nelle diverse fasi del percorso.

Per la categoria Mister, il primo classificato è stato Nicolay Antonio Perrotta, di Caserta, seguito da altri partecipanti che hanno ricevuto importanti fasce di merito.

Ospiti della serata anche Michelle Agresti, Miss Beauty and Stars 2025, Elisa Patriarca ed Ermelinda Sacco, vincitrici delle rispettive categorie nella finale 2025, andata in onda in televisione, a testimonianza della visibilità e della credibilità nazionale del format.

Il contest Miss e Mister Beauty and Stars, attivo da anni, si conferma come un vero e proprio percorso artistico, strutturato a tappe, con l’obiettivo di scoprire e valorizzare nuovi volti da inserire nel panorama artistico nazionale. Il viaggio proseguirà fino alla finale nazionale prevista per l’estate 2026.

La serata si è conclusa intorno alle ore 23:30, lasciando nel pubblico entusiasmo, emozione e la consapevolezza di aver assistito a un evento di grande qualità, capace di unire bellezza, talento, spettacolo e magia.

Un altro importante tassello che consolida Miss e Mister Beauty and Stars come uno dei contest più seguiti e apprezzati a livello nazionale.

Foto Paciano Ragas

