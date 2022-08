Dalla BCT di Benevento a Venezia , Celebrity Beauty protagonista

La make up artist di Tortoreto , attualmente guest di diversi backstage del gruppo Celebrity beauty, sarà tra le protagoniste della prossima edizione del festival del cinema di Venezia. Per la giovane stylist la sua partecipazione è un ennesima conferma dopo il successone ottenuto alla BCT di Benevento rassegna legata al cinema nella quale Sonila ha curato il make up. Venezia giunge in un momento importante per la sua professione in quanto per Sonila sono previste iniziative che a breve la porteranno in tv.