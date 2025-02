Dal Viminale 1,5 mln ai comuni della Terra dei fuochi per il contrasto all’abbandono e ai roghi di rifiuti

Il ministero dell’Interno anche per il 2025 ha destinato 1,5 milioni di euro ai comuni che ricadono nella “Terra dei fuochi”, un’area ricompresa tra le province di Napoli e Caserta.

L’obiettivo, come per l’analoga iniziativa messa in campo lo scorso anno, è quello di supportare gli enti locali per rafforzare le azioni di contrasto allo sversamento illecito e ai roghi di rifiuti.

Le risorse potranno essere utilizzate per:

l’assunzione a tempo determinato di operatori della Polizia locale

il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario effettuato dallo stesso personale

l’acquisto di foto-trappole o strumenti di videosorveglianza mobili

Potranno richiedere i contributi i comuni che al 31 dicembre 2024 presentavano una percentuale di scopertura di personale della Polizia locale pari o superiore al 25% della dotazione organica, per un importo massimo di 30mila euro per gli enti con popolazione superiore ai 15mila abitanti e di 20mila euro per quelli con popolazione inferiore a questa soglia.

I comuni interessati dovranno inoltrare domanda entro il 31 marzo alla prefettura competente, allegando una scheda progettuale relativa alle iniziative che intendono assumere nel periodo tra il 15 giugno e il 15 ottobre 2025, con le relative voci di spesa.

Le risorse saranno assegnate con priorità ai progetti presentati dalle amministrazioni sui cui territori si sia verificato nel quadriennio 2021-2024 un maggior numero di incendi di rifiuti, come rilevato dalla dashboard del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Nel caso in cui il numero di episodi coincida, sarà data la preferenza ai comuni con più abitanti.

Tutte le informazioni sono contenute nella circolare del 12 febbraio 2025 a firma del capo di Gabinetto del ministro, consultabile online in Amministrazione trasparente, corredata dai modelli da utilizzare rispettivamente per: