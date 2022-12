Dal 16 dicembre 2022 sarà in rotazione radiofonica “DAL TRAMONTO ALL’ALBA”, il primo singolo di Lynora disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming dal 9 dicembre. “Dal Tramonto All’Alba”, il singolo d’esordio di Lynora scritto a quattro mani con il producer Korma (Marco Canigiula), è un brano le cui sonorità sono figlie di un perfetto match tra la musica latina (bachata), l’indie e la trap, che racconta la nascita di un amore passionale tra due persone. Spiega l’artista a proposito del brano: “Dal Tramonto All’Alba è un brano autobiografico e mi rappresentata al 100% perché unisce la mia passione per la musica latina a quella per la musica urban, all’amore che provo per il mio compagno. Il testo infatti descrive uno dei momenti più belli di ogni relazione: la fase dell’innamoramento, quando il tempo si ferma e senti le farfalle nello stomaco al desiderio del primo bacio.” Ascolta il brano su Spotify