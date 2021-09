‘Dal principe al commendatore’, programma dedicato a Totò e Nino Taranto. Omaggio di Ottavio Buonomo e Antonio Merone

Condividi

Una trasmissione web televisiva che omaggia la macchietta e l’avanspettacolo, appuntamento dagli studi della Dream Music del quartiere Barra con Antonio Merone e Ottavio Buonomo

“Dal principe al commendatore” è l’omaggio alla macchietta dei due bravi artisti Antonio Merone e Ottavio Buonomo che da mercoledì 8 settembre dalle 21 e per quattro puntate li vedrà partecipi al programma web televisivo. Dalla canzone umoristica alla macchietta, in onda sempre di mercoledì dalla Dream Music di Barra, Buonomo e Merone per la prima volta artisticamente insieme, riporteranno rispettivamente in scena i due grandi della cultura napoletana Totò e Nino Taranto, e proprio l’artista anastasiano si cimenterà in gag con i cimeli originali del commendatore. Non solo il principe della risata e il grande Taranto ma nell’avanspettacolo moderno anche brani di Nicola Maldacea, Ettore Petrolini, Renato Carosone e Gianni Mauro. Proiezioni video e ospitate nelle prossime puntate che saranno presentate da Gerardo Carola. Il programma vedrà anche la partecipazione del maestro Giovanni Sepe che accompagnerà lo spumeggiante duo al pianoforte. La trasmissione sarà mandata in onda dagli studi della Dream Music e sarà possibile seguire i due attori dai canali social e successivamente da alcune emittenti televisive.

