Dal Piemonte a Striano per un rilancio verde della Campania: il sostegno di Fiore a Rosalia Storelli

Condividi

A Striano il co-commissario della provincia di Torino, Antonio Fiore, ha incontrato Rosalia Storelli, candidata alle prossime elezioni regionali in Campania con la lista ‘EuropaVerde – Demos’. Il giovane politico piemontese ha origini strianesi ed è tornato nella cittadina della valle del Sarno per salutare Storelli, che si appresta ad affrontare la competizione elettorale nella lista ambientalista

“Crediamo che anche in Campania ci sia bisogno di una forte presenza verde nelle istituzioni – ha detto Fiore – in grado di contribuire al rilancio dell’economia regionale all’insegna della legalità e del rispetto dell’ambiente. Crediamo che la lista Europa Verde -Demos sia l’unica che abbia la credibilità e la competenza in grado di portare avanti queste battaglie. Esprimiamo tutto il nostro supporto verso i candidati impegnati in questa difficile competizione elettorale, in particolare a figure come quella di Rosalia Storelli, da anni impegnata quotidianamente nel volontariato ed in lotte a difesa del proprio territorio”.

“La federazione regionale Piemontese- prosegue la portavoce regionale dei Verdi Europa Verde Piemonte, Tiziana Mossa- crede che la figura del consigliere regionale campano uscente, Francesco Emilio Borrelli,sia una garanzia per dare un futuro verde e di legalità alla regione Campania”.

“La forte esperienza di rinnovamento torinese e la caparbietà dei giovani attivisti verdi sono esempi per la politica campana” ha invece dichiarato Rosalia Storelli. “Ho ribadito spesso – continua – che occorre ripartire dagli esempi: Antonio rappresenta il volto giovane di una politica attenta alla custodia del Creato, al rilancio di un’economia sostenibile per l’uomo e per l’ambiente che lo circonda. Con Europa Verde riportiamo in consiglio regionale la voce di chi vuole un mondo dove vivere, non sopravvivere, un mondo pulito e meno ammalato. Ringrazio Antonio Fiore commissario di Europa Verde della provincia di Torino e la Federazione Regionale dei Verdi – Europa del Piemonte per la sensibilità e la vicinanza verso il nostro territorio. Siamo poi orgogliosi di avere un giovane di origini strianesi così impegnato nell’associazionismo e nella politica”.

loading...