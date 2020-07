Dal 7 al 9 agosto la destinazione delle vacanze è Paestum che celebra la Prima edizione della Champions Holidays.

Condividi

Ugo Autuori press agent napoletano ha ideato un altra iniziativa e questa volta legata al brand vacanza e relax.

Personaggi TV, dello sport e giornalisti faranno tappa nel Cilento per questa prima edizione di una manifestazione che culminerà il giorno 9 agosto col gran galà e la consegna dei Golden Stars, realizzati per l’occasione dal Maestro Domenico Sepe e che raffigurano proprio i templi della cittadina campana.

I vacanzieri vip saranno Beppe Convertini, L’ex calciatore Aldair della Roma e campione del mondo nel 94 con la nazionale Brasiliana,la giornalista di RAI news Josephine Alessio, l opinionista TV dal fascino intramontabile Hoara Borselli e tanti altri nomi che vedono in Mila suarez e la Pupa Angelica Preziosi l’interesse di molti fotografi che le seguiranno in questi giorni di vacanza.

Il Gran gala’TV finale con la consegna dei Golden Stars invece avrà la conduzione di Beppe Convertini oramai volto di successo di RAI 1 . Tante le personalità che interverranno e che stanno dando la loro adesione e sicuramente non mancherà nel corso della serata lo spettacolo con Perla Monroe in un seducente Burlesque e Vanessa Mini la cantante swing nota per essere la fashion singer per eccellenza. Comunque il Promoter Ugo Autuori non svela tutte le sorprese di questa edizione che sarà presentata alla stampa ai primi di agosto alla camera di commercio di Salerno.