Dal 13 al 15 marzo le eccellenze di Postiglione in esposizione alla Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli

Postiglione (Sa). Dopo il successo degli anni scorsi e la partecipazione alle fiere internazionali del turismo, il Comune di Postiglione ritorna in esposizione anche per il 2025 nello stand della Regione Campania, alla Borsa Mediterranea del Turismo che si svolgerà a Napoli presso la Mostra d’Oltremare, dal 13 al 15 marzo. Dalle bellezze storico-paesaggistiche mozzafiato, ai cammini religiosi, passando per le attività sportive all’aria aperta e alle escursioni, senza tralasciare gli eventi culturali e soprattutto i piatti antichi della tradizione enogastronomica postiglionese. Benessere, divertimento, ospitalità e relax, queste le parole chiave racchiuse nell’attività di promozione turistica e sviluppo del territorio promossa dall’Ente di Palazzo di Città guidato dal sindaco Carmine Cennamo che in sinergia con associazioni, parrocchia e imprenditoria postiglionese, racconta a turisti, escursionisti, visitatori, tour operator, Enti, la cittadina di Postiglione e gli Alburni. “Promuovere Postiglione e gli Alburni significa promuovere il territorio e lo sviluppo locale delle Aree Interne- spiega il sindaco del Comune di Postiglione, Carmine Cennamo.-Un obiettivo- chiosa- che, facendo seguito ad una serie di attività messe in cantiere per la promozione del territorio, ci viene confermato dai numeri delle presenze di visitatori che ogni weekend scelgono Postiglione e gli Alburni quale meta per trascorrere relax, benessere e divertimento”.

