Daft punk: The End

I due caschi più famosi del mondo attraversano il deserto in silenzio.Così inizia il video di Epilogue ,l’ultimo che i Daft Punk hanno condiviso su Youtube per i loro fan. Nel video vediamo Guy-Manuel de Homem-Christo, il membro del gruppo col casco dorato che va avanti e Thomas Bangalter , casco d’argento resta indietro. Il primo torna sui suoi passi per raggiungere il secondo. Lo fissa. Bangalter si toglie la giacca e si gira. L’amico gli regola un timer sulla schiena e si allontana. Dopo 60 secondi, Bangalter esplode. Parte la musica di Touch, in una versione alternativa di un pezzo del loro album più celebre, Random Access Memories. Appare la scritta: 1993-2021, gli anni dell’inizio e della fine dell’avventura del duo. Ci mettono in scena la loro fine come se fosse un vero è proprio film spettacolare. I Daft Punk si sono sciolti, proprio così, dopo 28 anni , l’hanno comunicato con questo video enigmatico e futuristico. Due dj e produttori parigini che per tutta la carriera hanno nascosto i propri volti dietro a due caschi da robot per poter mantenere la propria privacy e poter vivere da persona normali . In tante interviste rilasciate hanno sempre ribadito che la privacy per loro è di fondamentale per questo hanno adottato l’idea dei caschi da robot ,ma anche per avere uno stile futuristico e fuori dal comune. Sono stati uno dei gruppi più importanti della musica pop ed elettronica contemporanea, attraversando varie fasi di successo globale fin dal primo disco Homework del 1997, che conteneva canzoni come Around the World, per arrivare all’ultimo e acclamatissimo Random.

Access Memories del 2013, che includeva tra le altre Get Lucky, una delle canzoni di maggiore successo dello scorso decennio. All’inizio della loro carriera i Daft Punk contribuirono a definire lo stile della musica house francese, esportata negli anni successivi in tutto il mondo, e poi con il passare degli anni portarono la musica elettronica dentro alla musica rock e pop. Le loro canzoni accompagnate da suoni futuristici di avanguardia sono state replicate in tutto il mondo ma nessuno riesce ad essere al passo con queste due leggende viventi che si sono contraddistinte per il loro geniale talento. Da oggi il mondo della musica non sarà più lo stesso senza di loro, hanno arricchito la musica grazie alla sperimentazione di vari generi e rompendo gli schemi della normalità.

